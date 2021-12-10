Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Yerel

Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı Kırklareli'nde Devlet Su İşlerine ait köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Devlet Su İşlerine ait köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şeytandere köprüsünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Şeytandere köprüsüne gittiğinde Devlet Su İşlerine ait olan köprünün korkuluklarını kesmeye çalışan B.K ve A.K'yi suçüstü yakaladı.

Ekiplerce şüpheliler gözaltına alınırken suçta kullanılan malzemelere el konuldu.

Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Köprünün demir korkuluklarını keserek çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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