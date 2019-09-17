Demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

17.09.2019 15:44

NEVŞEHİR'de bir apartmanın zemin katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kent merkezi, 15 Temmuz Mahallesi Şifa Meydanı yakınlarında bulunan apartmanın giriş katının demir korkuluklarına sıkışan yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği kurtardı. Sokak köpeği Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası, hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: DHA