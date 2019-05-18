Demir Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde demir korkuluk arasına sıkışarak mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde demir korkuluk arasına sıkışarak mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde İpek Yolu'nun altındaki su tahliye menfezinden geçmek isteyen bir köpek, mazgaldaki demir korkuluğa sıkıştı.
Mahsur kalan köpeğin sesini duyan İpek Yolu üzerindeki arama noktasında görev yapan polis memurları durumu itfaiye ekiplerine iletti.
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, demir mazgal çubuklarını keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kaynak: AA