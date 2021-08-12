Demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı
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Demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı

Demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 60 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeli evde tadilat yapan Güngör İman, demir kesme makinesiyle çalıştığı sırada, ağaçlara sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 60 yıllık zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeli evde tadilat yapan Güngör İman, demir kesme makinesiyle çalıştığı sırada, ağaçlara sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yaklaşık 70 ağacın zarar gördüğü yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, bahçe sahibi İman jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18: 00 sıralarında Nazilli'ye bağlı Kırsal Dallıca Mahallesi Hacı solak Mevkiinde meydana geldi. Kendisine ait zeytin bahçesinin içerisinde bulunan bağ evinde tadilat yapan Güngör İman'ın demir kestiği sırada çalıştırdığı makineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytin ağaçları alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri daha fazla büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle bahçe sahibi Güngör İman jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı
Demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 60 yıllık zeytin ağaçlarını yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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