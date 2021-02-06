Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli hırsızlar kamerada
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Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli hırsızlar kamerada

06.02.2021 09:54 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:58
Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli hırsızlar kamerada

OSMANİYE'de demir kesme makasıyla kepengi keserek bir markete giren kar maskeli hırsızlar, 10 bin lira değerinde sigara çaldı.

OSMANİYE'de demir kesme makasıyla kepengi keserek bir markete giren kar maskeli hırsızlar, 10 bin lira değerinde sigara çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bir marketin kepengindeki 4 kilidin kesildiğini ve camının kırıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında yüzü maskeli üç kişinin marketin önüne gelip demir kesme makası ile kepengin kilitlerini kestiklerini, kapı kilidini açamayınca camı kırarak içeri girip stanttaki 10 bin lira değerinde olan 660 paket sigarayı çaldıklarını belirledi. Şüphelilerin Eyüphan K. Şehmuz K. ve Celal K. olduğu saptandı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli hırsızlar kamerada
Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli hırsızlar kamerada
Demir kesme makasıyla iş yerine giren kar maskeli hırsızlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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