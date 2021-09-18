Demir kesme makasıyla iş yeri soymaya kalkan şahıs yakalandı - Haberler
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Demir kesme makasıyla iş yeri soymaya kalkan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Demir kesme makasıyla iş yeri soymaya kalkan şahıs yakalandı

Osmaniye'de bir iş yerinin korkuluklarını demir makasıyla kesmeye çalışarak soymaya çalışan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Osmaniye'de bir iş yerinin korkuluklarını demir makasıyla kesmeye çalışarak soymaya çalışan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eseneler Mahallesi Yusuf Şanlı Sokakta bulunan bir iş yerini açmak isteyen iş yeri sahibi demir korkulukların demir makasıyla kesilmeye çalışıldığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine iş yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler görüntülerden iş yerine girmeye çalışan şahsın 21 adet çeşitli suçlardan kaydı olan E.A. olduğunu tespit etti. Adresi tespit edilen şahıs yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

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Haber: Demir kesme makasıyla iş yeri soymaya kalkan şahıs yakalandı - Haberler
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