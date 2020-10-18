Demir keserken hem kendini hem arkadaşını yaraladı
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Demir keserken hem kendini hem arkadaşını yaraladı

18.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:31

Sivas'ta bir kişi demir keserken kullandığı spiralle hem kendini hem de yanında bulunan arkadaşını yaraladı.

Sivas'ta bir kişi demir keserken kullandığı spiralle hem kendini hem de yanında bulunan arkadaşını yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yahyabey Mahallesi 7. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Evin bahçe kısmında spiralle demir kesen C.İ., spiralin elinden fırlaması sonucu hem kendini hem de yanında bulunan arkadaşı M.A.'yı yaraladı. C.İ. ayağının bilek kısmından arkadaşı M.A. ise ayak parmaklarından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine C.İ. ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. M.A. ise kendi aracıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. İki arkadaşın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Sivas'ın Gürün ilçesi Ayvalı köyünde hızarla odun keserken kendini yaralayan İ.Ç. ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İ.Ç.'nin ameliyat edileceği öğrenildi. - SİVAS

Demir keserken hem kendini hem arkadaşını yaraladı
Demir keserken hem kendini hem arkadaşını yaraladı
Demir keserken hem kendini hem arkadaşını yaraladı
Demir keserken hem kendini hem arkadaşını yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 16:33:22. #1.15#
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