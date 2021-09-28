Demir kesen inşaat işçisinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

BOLU (İHA) - Bolu'da, demir kestiği sırada parmağı kopan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı. Ekiplerin dakikalarca aradığı kopan parmağın parçası işçinin eldivenin içinden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Mustafa Atan (55), demir bükme makinesinde çalıştığı sırada sağ elinin yüzük parmağı demir çubuklar arasında sıkıştı. Parmağının ucunun kopmasıyla büyük acı yaşayan Atan, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Atan'ın parmağındaki kanamayı durdurmak için müdahale ederken, diğer yandan da çevrede kopan parmak ucunu aradı. Çalışma alanı içinde yapılan aramada bulunamayan parmak parçası Atan'ın çalışırken kullandığı eldivenin içinden çıktı. İnşaat işçisi Atan, kopan parmak ucuyla birlikte İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Atan'ın kopan parmak ucunun cerrahi operasyonla yerine dikileceği öğrenildi. - BOLU