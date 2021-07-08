Demir Kartallar şampiyonluk yolunda namağlup ilerliyor
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Demir Kartallar şampiyonluk yolunda namağlup ilerliyor

Demir Kartallar şampiyonluk yolunda namağlup ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekerlekli Basketbol 2. Lig takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 1. Lig terfi maçlarında namağlup olarak yoluna devam ediyor.

Tekerlekli Basketbol 2. Lig takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 1. Lig terfi maçlarında namağlup olarak yoluna devam ediyor.

Yalova'da oynanan olan 1. lige çıkma mücadelesi kapsamında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Yalova'da çıktığı iki müsabakadan da galip ayrılan taraf oldu. İlk maçında Hakkari Sümbül takımı 100-47 mağlup eden Demir Kartal, ikinci maçında Van Bedensel Engellileri 68 -26 mağlup etti.

Takımın oyuncusu ve sponsoru iş insanı Ziya Yalçın, hedeflerine adım adım gittiklerini söyleyerek, " Daha önce Süper Lig ve Avrupa'da mücadele eden Karabükspor Bedensel Engelli Tekerlekli Basketbol takımımız kapatılmıştı. Buna çok üzülmüştüm. Yeniden bir araya gelerek bir şeyler yapmak için kollarımızı sıvadık. 3. Lig'den başladığımız bu mücadelemizde 2. Lig'e yükseldik ve şimdi Yalova'da oynayacağımız terfi maçları ile inşallah 1. Lige ardından gelecek sene de yeniden süper lige yükselmeyi hedefliyoruz. 9 maçın ikisini kazandık ve namağlup olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Kalan 7 maçımızı da kayıpsız geçerek takım halinde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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