Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon
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Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karabük Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup tamamladığı 2.ligde tarih yazıp şampiyon olarak 1. lige yükseldi.

Karabük Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup tamamladığı 2.ligde tarih yazıp şampiyon olarak 1. lige yükseldi.

Yalova'da gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligden 1. Lige yükselme müsabakalarının final maçında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Amasya Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Kulübü ile karşı karşıya geldi. 90. Yıl Spor Salonunda oynanan müsabakada rakibini 84-49 yenerek ligi namağlup tamamlayarak şampiyon olan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü 1. Lige yükselmeye hak kazandı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki Gençlik Spor ve İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Gökçe ile 9 da 9 yapan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı final maçında yalnız bırakmadı. Gürel maç sonu parkeye inerek her iki takım oyuncularını da tebrik ederek, şampiyonluk kutlamalarına ortak oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Vali Fuat Gürel, "Karabüklüler olarak çok sevinçliyiz. Karabük Demirkartal GSK uzun uğraşlar sonucunda buraya geldi. Burada oynadığı 9 maçın tamamını kazandı ve şampiyon olarak 2.Lig'den 1.Lig'e çıktılar. Şunu biliyoruz ki Süper Lig'e çıkacak kapasiteye sahipler. Bu da kendiliğinden olmuyor. Kulüp başkanımız ve arkadaşlarının destekleri ile, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün altyapı destekleri ile güzel bir sezon geçirdiler. Pandemiye rağmen antrenmanlarından vazgeçmediler. Bu çalışmanın sonucunda da bu başarıyı görüyoruz. Karabük'ün böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Karabük'te sanayicimiz ve iş insanlarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın desteklerine ihtiyaç var. İnşallah sonrasında da Süper Lig'e yükselip orada kalıcı olacaklardır. Arkadaşlarımıza Karabük adına teşekkür ediyorum. Bizlerin yüzümüzü güldürdüler. Sevinçli bir günümüz. Kulübümüze ve Karabük'ümüze hayırlı olsun" diye konuştu. - KARABÜK

Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon
Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon
Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon
Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon
Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon
Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı namağlup şampiyon - Haberler Spor
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