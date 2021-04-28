"Demir Karahan", dizide "Efsane" lakaplı "Teşkilat" görevlisini canlandıracak

TRT 1'de ekranlara geldiği ilk günden bu yana gündemden düşmeyerek büyük beğeni toplayan ve izleyicilerin ilgi odağı olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu.