"Demir Karahan", dizide "Efsane" lakaplı "Teşkilat" görevlisini canlandıracak
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"Demir Karahan", dizide "Efsane" lakaplı "Teşkilat" görevlisini canlandıracak

'Demir Karahan', dizide 'Efsane' lakaplı 'Teşkilat' görevlisini canlandıracak
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT 1'de ekranlara geldiği ilk günden bu yana gündemden düşmeyerek büyük beğeni toplayan ve izleyicilerin ilgi odağı olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu.

Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 29 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünden itibaren ekranlarda olacak.

Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan dizide Karahan, "Efsane" lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini canlandıracak. Demir Karahan Bir zamanlar Kıbrıs dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna güç katacak.

Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, dizinin bu hafta yayınlanacak olan beşinci bölümünde ekrana gelecek. Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem arz eden Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutacak.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği"Bir Zamanlar Kıbrıs" 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: Bültenler

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