Demir Kapıya Sıkışan Köpeği Itfaiye Kurtardı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir kapının korkuluklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demir kapının korkuluklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Üçköy yol ayrımında bir evin demir kapısının korkuluklarına sokak köpeği sıkıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.