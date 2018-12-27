Demir Kapıda Asıla Kaldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde atlamaya çalıştığı demir kapıda asılan kalan çocuğun yaşadığı zor anlar ve bir vatandaş tarafından kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Memur Kent Sitelerinde yaşanan olayda, kapalı demir kapının üstünden geçmeye çalışan 3 çocuktan birinin, kapının açılmasıyla birlikte yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Tam atlayacağı sırada, üstünde bulunduğu demir kapının açılmasıyla panikleyen ve üstündeki eşofmanı demir kapının keskin korkuluklarına takılan çocuğu, çevredeki bir vatandaş fark etti. Hemen aracından inen vatandaş, çocuğu asılı kaldığı kapıdan kurtararak yere bıraktı. Yaşanan olay, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, yürekleri ağza getiren görüntüler ise görenleri korkuttu.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA