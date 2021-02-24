Demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasında

OSMANİYE'de bir evin bahçe girişindeki demir kapıyı çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

OSMANİYE'de bir evin bahçe girişindeki demir kapıyı çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Şubat'ta gündüz saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14052 Sokak'ta meydana geldi. Bir evin önüne gelen iki kişi, iki parça halindeki bahçe kapısını yerinden söküp el arabasına yükledi. Bir yandan da etrafı gözetleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Demir kapıyı çalanların H.E. ve G.G. olduğu saptandı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheli ile kapıları satın alan A.P.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, demir kapı ev sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL