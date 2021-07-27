Demir: "Kadınlarımızın yanındayız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın yanında olacağız. Taleplerine cevap vermeye çalışacağız.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın yanında olacağız. Taleplerine cevap vermeye çalışacağız. Kendilerine KOSGEB, Teknopark, İŞKUR, İstihdam ve Kariyer Merkezi kurumlarımızın temsilcileri ile kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetleri de verilecek" dedi.

Kadınların iş gücüne katılım oranını artırmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım Halk Eğitim Merkezi ile birlikte başlattığı pastacılık, moda tasarım, el sanatları ve takı tasarım eğitimlerinin verildiği program belediyenin YouTube kanalından izleyicileri ile buluştu.

Özellikle ev hanımlarının hedef kitle olarak seçildiği programda eğitimler, 4 ders olarak 12 hafta boyunca pazartesi, salı, perşembe ve cuma günü saat 11.30'da izleyicileri ile buluşacak.

İlk eğitimin pastacılık ile başladığı proje sayesinde kadınlara, ürünlerini bilgi teknolojilerini kullanarak satabilmeleri için gerekli bilgi ve araçlar sunulacak. El emeğinin kazanca dönüştürülmesine ve kadınların kendilerini daha fazla geliştirmelerine katkı sağlanacak. 3 ay olarak belirlenen eğitim sürecinin sonunda ders takibi yapan kişilere kepsamsun@samsun.bel.tr mail adresine bilgilerini, gönderdikleri takdirde katılım belgesi verilecek.

Projenin ikinci ayağında ise, kadınlara KOSGEB, Teknopark, İŞKUR, Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi kurumlarının temsilcileri ile kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

Halk Eğitim Merkezi ile online olarak hayata geçen proje Türkiye'de "ilk kez" yapılıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Halk Eğitim Merkezi ilk kez online eğitim veriyor. Bu proje ile sosyal medyada kadınlarımızın en çok araştırdığı eğitimler veriliyor. Amacımız ev hanımlarının mesleki eğitim alarak çalışma hayatında daha çok yer almasını sağlamak. Biliyoruz ki, Karadeniz kadınları çalışkandır, üretkendir. Biz de hayata geçen bu proje ile eğitim alma imkanı bulunmayan kadınlarımızın yapacakları işlerde başarılı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü her işte olduğu gibi kadın eli değince girişimcilik de renklenip güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın her zaman yanında olacağız, taleplerine cevap vermeye çalışacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı