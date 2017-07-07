Demir İnşaat Büyükçekmece'de Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, Litvanyalı pivot Evaldas Kairys ile sözleşme imzaladı.



Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Litvanyalı oyuncuya Büyük Büyükçekmece ailesine hoş geldin diyor, yeni sezon için başarılar diliyoruz." denildi.



Geçtiğimiz iki sezon Muratbey Uşak formasını terleten 27 yaşındaki basketbolcu, Süper Lig'de 15 dakika süre ortalaması tutturmuştu.