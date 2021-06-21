Demir İki Haftanın Dibini Gördü
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Demir İki Haftanın Dibini Gördü

Demir İki Haftanın Dibini Gördü
Habermetre - Haberler | Toplum

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, dünyanın en büyük imalatçı ve tüketicisi olan ülkede inşaatların mevsimsel olarak yavaşlaması nedeniyle son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, dünyanın en büyük imalatçı ve tüketicisi olan ülkede inşaatların mevsimsel olarak yavaşlaması nedeniyle son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dalian Emtia Borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı %5, 2 gerileyerek 1, 165 yuandan (180. 57 dolar) kapandı. Singapur'da en çok işlem gören Temmuz vadeli kontrat %2, 9 gerileyerek 9 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan ton başına 200, 9 dolar seviyesine geriledi. Shanghai -Vadeli İşlemler Borsasında nervürlü çelik fiyatları %2, 4 geriledi. Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları %2, 3 düşüş kaydetti. Paslanmaz çelik fiyatları ise %0, 7 artış kaydetti.

Kaynak: dunya

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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