Demir, İBB Başkan Adayı Yıldırım için Kastamonululardan destek istedi

İş insanı Murat Demir, Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım için Kastamonululardan destek istedi.

Eski AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş insanı Murat Demir, sosyal paylaşım sitesinden paylaşımda bulunarak Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım için Kastamonulu hemşehrilerinden destek istedi. Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerin yapıldığını ve tamamlandığını hatırlatarak, "Bu doğrultuda en önemlisi İstanbul seçimlerinde bir süreç yaşandı, hepimiz ulusal basından, yazılı ve görsel basından takip ettik. Duyduklarımız var, duymadıklarımız var ama bir gerçek var ki seçim Yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararla 23 Haziran'da Pazar günü tekrarlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı yeniden seçeceğiz" dedi.

Demir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "23 Haziran'da yenilecek İstanbul seçimi Türkiye açısından büyük öneme sahip. Çünkü bunun önemini anlamanız için son zamanlarda yapılan açıklamalar özellikle Amerika'nın, Yunanistan'ın, İsrail'in, Avrupa Birliği'nin ve birçok Batılı ülkelerin yaptığı açıklamaları görürsek bunu anlarız. Bunun yanında en önemlisi de kandilin yaptığı açıklamalara dikkat edersek bizim için bu seçimin ne kadar önem kazandığını anlamış oluruz. Binali Yıldırım marka bir isim adam gibi adam vizyonu çok geniş, hayatı tecrübeyle dolu. Yaptıkları zaten yapacaklarının teminatı olduğunu bildiğimiz, İstanbul ve Türkiye genelinde devasa projelere imza atan bir isim. 31 Mart seçimlerinde belki bazı şeylere darılmış olabilirsiniz. Gönlünüz kırılmış olabilir. Bazı hizmetleri beğenmemiş olabilirsiniz. Ama bir şeyi kesinlikle unutmayalım. İstanbul ve Türkiye'nin yönetimi çok önemli. Özellikle İstanbul'da nüfus olarak Sivas'tan sonra en fazla Kastamonulular bulunuyor. Bu anlamda gereğini sağlıklı bir şekilde yapacaklarına inanıyorum. 23 Haziran'da yenilecek seçimde İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sandıklardan farklı şekilde çıkacağına inanıyorum. Çünkü seçmenimiz de birçok gerçeği görme imkanı buldu. Vatan ve millet dediğimiz zaman her zaman en ön saflarda yer almış Kastamonu'nun kahraman ve yiğit insanlarının, milletimizin ben mutlaka ve mutlaka doğru yolda hem AK Parti'nin hem de Binali Yıldırım beyin yanında olacağına inanıyorum. 23 Haziran seçimleri artık çok büyük önem kazanmıştır. Lütfen sandıklara gittiğimizde İstanbul'un ve ülkemizin geleceğini düşünerek oylarımızı kullanalım. PKK'yı sevindirmeyelim, uzantısı HDP'yi sevindirmeyelim, FETÖ'cüleri sevindirmeyelim, Amerika'ya, İngiltere'yi, Batılı güçler ile İsrail gibi ülkeleri sevindirmeyelim. Şehitlerimizi ve kahramanlarımızı düşünerek oyumuzu kullanalım. Köylerimize bayram tatili için gidip oralarda kalmayalım, bayram sonrası İstanbul'a dönüp yapıp mutlaka oyunumuz kullanalım. Devasa projelerin hayata geçirilmesi için Binali Yıldırım beye bir fırsat verelim. Sağduyulu hareket edelim ve bu ülkenin geleceği için oyumuzu kullanalım." - KASTAMONU

Kaynak: İHA