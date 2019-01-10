Demir: "Hizmeti Vatandaşın Ayağına Getireceğiz"

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, su aboneliği için SASKİ'ye gitmeden whatsaap üzerinden abonelik işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Mustafa Demir, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ve beraberindeki partililer ile birlikte Cengiz Topel ve Mekke Caddesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflarla tek tek sohbet eden Demir, 31 Mart'ta yapılacak seçimleri için destek istedi. Gittiği işyerlerinde esnaf tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde güler yüz ile karşılaşan Mustafa Demir, esnafın talep ve isteklerini dinledi. Gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında konuşan Mustafa Demir, "Belediye bünyesi içerisinde oluşturacağımız mobil ekipler sayesinde hizmeti vatandaşın ayağına getireceğiz. Su aboneliği için artık vatandaşlarımızın SASKİ'ye gelmesine gerek kalmayacak. Kimlik fotokopisi ve abonelik bağlatmak istediğiniz yerin tabu kaydını whatsaap üzerinde belediyeye bildireceksiniz. Kaydınızı ve gerekli ödemeleri yaptıktan sonra mobil ekiplerimiz gelip sizin saatinizi takacaklar" dedi.

"Gönüllere dokunacağız"

Gönül belediyeciliği yapacaklarına vurgu yapan Mustafa Demir, "Kimsesiz çocuğundan yaşlısına, kadınından engellisine kadar toplumun her kesimini kucaklayan bir yaklaşım içinde olacağız. Projelerimizi de bu doğrultuda hazırladık. Hayata geçireceğimiz her projede şehrimize katkısının yanında gönüllerinize dokunmayı planlıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA