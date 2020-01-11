Demir, Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına getirildi

11.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:38

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanlığına Resul Demir getirildi.

Konfederasyon yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda tekrar il başkanlığına getirilen Demir, yaptığı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür etti.

Tekrar atanmasının sevindirici olduğunu, kimseyi mahcup etmeyeceğini belirten Demir, "Tokat'ta emekçilerimize yönelik yaptığımız çalışmalar ortadadır. Genel merkezimizin takdiri, bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. İşçi ve emekçilerimiz için, yönetim ve temsilcilerimizle birlikte her zamankinden daha çok çalışacağız. Omuzlarımıza yüklenen yük ve sorumluluk artmıştır. Bundan da son derece onur ve gurur duydum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA