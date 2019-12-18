Demir hırsızlığına gözaltı
Samsun'da demir çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
18.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:55
Samsun'da demir çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat iskele demirini çaldığı iddia edilen C.G., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan C.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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