Demir hırsızı tutuklandı
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Demir hırsızı tutuklandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 4,5 ton demir çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:12
Demir hırsızı tutuklandı

(İHA) – Düzce'nin ilçesinde yaklaşık 4,5 ton demir çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgilere göre Düzce'nin Gölyaka İlçesi Esen Mahallesi mera alanında bulunan İSKİ'ye ait arıtma tesisi şantiyesinde hırsızlık meydana geldi. Şantiyedeki yaklaşık 4,5 ton demiri çaldığı iddiası ile E.G. isimli şahıs, Gölyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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