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Demir hırsızı suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Demir hırsızı suçüstü yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde seradan 20 adet demir parçası çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde seradan 20 adet demir parçası çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Topallı Mahallesinde dün icra edilen devriye faaliyeti esnasında Y.G. isimli şahıs, M.E.'nin serasının dış kısmında bulunan 20 adet demir parçasını çaldığı esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca Y.G.'nin aracında yapılan inceleme esnasında aracın iç kısmında uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet aparat tespit edildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Antalya, İcra, 3. Sayfa, Haberler

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