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Sivasspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, öğleden sonra Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Sivasspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri

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