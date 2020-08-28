Demir Grup Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor
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Demir Grup Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor yeni sezona hazırlanıyorYeni transfer Robin Yalçın ilk idmanına çıktıHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

28.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:11

Demir Grup Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor

Yeni transfer Robin Yalçın ilk idmanına çıktı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu'nun Gerede ilçesindeki yeni sezon kampının 14'üncü gününde, çalışmalarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan idman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dayanıklılık koşusu yapan takım, yarım sahada 3 grup halinde oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yeni transfer Robin Yalçın da kırmızı-beyazlı ekipte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor

Kaynak: DHA

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