Demir Grup Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu'nun Gerede ilçesindeki yeni sezon kampının 14'üncü gününde, çalışmalarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan idman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dayanıklılık koşusu yapan takım, yarım sahada 3 grup halinde oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.Yeni transfer Robin Yalçın da kırmızı-beyazlı ekipte ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

- Sivas

Kaynak: DHA