Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, ligin 17'nci haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında dün sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, ara vermeden salı günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenilene çalışması yaparken, diğerleri topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Malatya'ya gidecek. Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 17'nci hafta maçında 5 Ocak Salı günü saat 16.00'da karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin