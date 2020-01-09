Demir Grup Sivasspor - Waldhof Mannheim 2-2
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaştı.
09.01.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:41
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Almanya 3'üncü Lig ekibi Waldhof Mannheim ile karşılaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.
Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş atarken, Waldhof Mannheim'ın gollerini ise Schuster Marco ve Bouziane Mounir kaydetti.
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI