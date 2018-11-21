Demir Grup Sivasspor, Usain Bolt ile Görüşme Halinde!
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, Avustralya'da umduğunu bulamayan Usain Bolt ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, bir süredir profesyonel futbola geçiş yapmaya çalışıyordu. 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizme veda ettikten sonra profesyonel futbolcu olmak için kolları sıvamıştı.
CENTRAL COAST MARİNERS TAKIMINDA DENENMİŞTİ
Son olarak Avustralya kulübü Central Coast Mariners tarafından denenen Jamaikalı, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen profesyonel sözleşme imzalamamıştı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre; Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas kuruldu.
İki tarafın görüşmesinden çıkacak sonuç, merakla bekleniyor.
YORUMLAR (8)
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ELDEN GELEN ÖĞÜN OLMAZ , OLSADA VAKTİN DE GELMEZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sivas ın tanıtımına yarar sadece. . . Ülke futbolunun imajı içinse iyi değil. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sivasin yollarına şarkısını ezberler...corumlumu babası!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ne oluyo lan şaka mı buCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Top oynaması veya oynamaması önemli değil. . . . . sivas ve ülke tanıtımı için sözleşme yapın. . . iki üç maç oynatın, Antalya da falan röportaj yaptırın. . . . dünyada usain bold yeni takımına transfer oldu haberini kaç kişi okur biliyormusunuz. . . . ?hemen alın bu adamı vizyonu geniş tutun. .Cevap Yaz 26 4 Yayından Kaldır