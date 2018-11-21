Demir Grup Sivasspor, Usain Bolt ile Görüşme Halinde!

Dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, bir süredir profesyonel futbola geçiş yapmaya çalışıyordu. 100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizme veda ettikten sonra profesyonel futbolcu olmak için kolları sıvamıştı.

CENTRAL COAST MARİNERS TAKIMINDA DENENMİŞTİ

Son olarak Avustralya kulübü Central Coast Mariners tarafından denenen Jamaikalı, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen profesyonel sözleşme imzalamamıştı. TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre; Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas kuruldu.

İki tarafın görüşmesinden çıkacak sonuç, merakla bekleniyor.