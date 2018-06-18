Demir Grup Sivasspor'un 'Futbol Okul Projesi' Başladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivas İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol gereğince hayata geçirilen Futbol Okulu Projesi düzenlenen törenle başladı.

Kulüp tesislerinde Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler ile alt yapı futbolcularının katıldığı törende konuşan Başkan Otyakmaz, Sivasspor olarak çok mutlu olduğunu ifade etti. Projenin çok güzel olduğunu söyleyen Otyakmaz "Bu sadece Sivasspor için değil Türk futbolu için önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. İç Anadolu Bölgesi'ndeki çok önemli bir açığı kapatacağını düşünüyorum. Emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'a, Sivas Valimiz Davut Gül'e ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

"300 DERSLİKLİ BİR OKUL VE 100 YATAKLI BİR YURT YAPILACAK"

Proje kapsamında 108 dönüm arazi üzerine 300 derslikli bir okul ve 100 yataklı bir yurt yapılacağını ifade eden Otyakmaz "Tokat, Yozgat, Erzincan ve Kayseri gibi çevre illerimizdeki başarılı çocuk yaştaki sporcularımızı burada yatılı olarak istihdam edip, hem de kaliteli ve çağdaş bir eğitim verilecek. Okul ve diğer salonlar aynı tesis içerisinde olduğu için hem ders saatlerine daha fazla zaman ayrılacak, hem de antrenman saatleri koordineli bir şekilde yapılmış olacak. Ayrıca yabancı dil eğitiminde olsun, diğer derslerde olsun daha başarılı bir sporcu yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Sivasspor olarak geçen yıl yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırımla bir altyapı hamlesi başlatmıştık. İki çim saha ve bir tribünün yapımına başlamıştık. Yüzde 70 oranında bu yaptığımız hamle tamamlanıyor, inşaat devam ediyor. Bu gayretimiz zannediyorum hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem de Sivas Valiliği tarafından takdir edildi ki bize böyle bir proje uygun görüldü. Layık olmaya çalışıp bu tesislerimizi biraz daha geliştirip İç Anadolu Bölgesinde küçük yıldızların yetiştirilmesinde, özelikle milli takımımıza her kategoride sporcu yetiştirilmesi için bir fırsat olacak" dedi.

"ARZU EDİLEN SİVASSPOR'U MUTLAKA TESİS EDECEĞİZ"

Yeni sezon çalışmaları hakkında da bilgi veren Otyakmaz, Sivasspor'un geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu söyledi. Takımda kalacak ve gidecek futbolcularla ilgili çalışma yapacaklarını dile getiren Otyakmaz, "Yiğidolarımızın arzu etmiş olduğu güzel Sivasspor'u mutlaka tesis edeceğiz. Kur farklarındaki yükselişin transferlerimizi biraz daha zorlaştıracağı gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'da Brezilyalı Auremir Dos Santos, Ganalı John Boye, Ukraynalı Serhiy Rybalka, Senegalli Henri Saivet ve Kongolu Thievy Bifouma'nın sözleşmelerinin sona erdiğini anımsatan Otyakmaz, "Bu oyuncular içerisinde hocamızın eğer devam etmeyi arzu ettiği oyuncularımız varsa bunlarla tekrar görüşüp takımımıza tekrar kazandırabiliriz. Aksi takdirde bütün yıl boyunca çalışmış olduğumuz geniş futbolcu havuzunun içerisinde ihtiyacımız olan mevkilere transferlerimizi yapacağız" diye konuştu.

İmzalanan protokolün ardından Otyakmaz, minik futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

Minik futbolcuların görüntüleri

Başkan Otyakmaz'ın açıklamaları - Sivas