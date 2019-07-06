Demir Grup Sivasspor'un Bolu kampı başladı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını Bolu'da bugün öğlen yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını Bolu'da bugün öğlen yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.
Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Kaya Greenpark'ta bugün öğlen yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yapılan otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra açma germe hareketleriyle idmanı tamamladı. Antrenmanı yerli ve yabancı turistler de takip etti. Kırmızı-beyazlı ekip 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını Bolu'da sürdürdükten sonra, 22-31 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap için Hollanda'ya gidecek.
- Sivas
Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Kaya Greenpark'ta bugün öğlen yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yapılan otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra açma germe hareketleriyle idmanı tamamladı. Antrenmanı yerli ve yabancı turistler de takip etti. Kırmızı-beyazlı ekip 19 Temmuz'a kadar çalışmalarını Bolu'da sürdürdükten sonra, 22-31 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap için Hollanda'ya gidecek.
- Sivas
Kaynak: DHA
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