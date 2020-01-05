: Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı

05.01.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:11

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Minyatür kale ve dayanıklılığa yönelik çalışmalarla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Demir Grup Sivassporlu bir grup taraftarın da takip ettiği idmanda futbolcuların neşeli olması dikkati çekti. Öte yandan Rıza Çalımbay, antrenman sahasında bir süre torunuyla futbol oynadı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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