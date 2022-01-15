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Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Trabzonspor teknik sorumlusu Orhan Ak'ın açıklaması Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması SİVAS - Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

SİVAS (AA) - Trabzonspor teknik sorumlusu Orhan Ak'ın açıklaması

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması SİVAS - Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Trabzonspor teknik sorumlusu Orhan Ak ve Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

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AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
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Trabzonspor teknik sorumlusu Orhan Ak'ın açıklaması Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması SİVAS - Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

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