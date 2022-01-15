Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Trabzonspor teknik sorumlusu Orhan Ak'ın açıklaması Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması SİVAS - Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.
SİVAS (AA) - Trabzonspor teknik sorumlusu Orhan Ak'ın açıklaması
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması SİVAS - Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Trabzonspor teknik sorumlusu Orhan Ak ve Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.