Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki takım da galibiyet için oynadı, güzel bir maç oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, mücadeleyi değerlendirdi.

Ak, Abdulkadir Ömür ağrıları arttığı için ikinci yarıda devam edemediğini belirtirken ilk kez forma giyen yeni transferlerden Edin Visca'nın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, "Sivasspor kolay fırsat vermeyen bir takım. Visca kalitesi belli bir oyuncu. Ondan çok faydalanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.