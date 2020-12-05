Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
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Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı

05.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:23

- Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı Sivasspor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı

Sivasspor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

SİVAS - Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar ile çift kale maç yaptı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Hakan Arslan çalışmalarda yer alırken, Olarenwaju Kayode, Jorge Felix ve Robin Yalçın takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.

Trabzonspor ile Sivasspor, 7 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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