Demir Grup Sivasspor - Petrocub maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
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Demir Grup Sivasspor - Petrocub maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u sahasında 1-0 mağlup eden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kazanarak turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u sahasında 1-0 mağlup eden Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kazanarak turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım tam hazır olmasa da Petrocub'a karşı iki maçı da kazanarak turu geçtiklerine dikkati çekerek, "Kazanarak tur atlamak çok iyi. Bu takımın çok maç yaparak bu maça hazırlandığını biliyoruz. Dolayısıyla futbolcularımızın fiziklerinin de iyi olduğunu sahada gördük. Tam hazır olmasak da iki maçı da kazanmasını bildik." diye konuştu.

Organizasyonda 3. eleme turunda rakiplerinin Dinamo Batum olduğunu dile getiren Otyakmaz, "Şimdi artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batum. İlk maçımızı deplasmanda, ikinci maçımızı ise burada oynayacağız." ifadesini kullandı.

Otyakmaz, uzun bir aradan sonra taraftarlarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Taraftarımızla olmak çok güzel. Gerçekten onları özlemişiz. Boş statlarda maçın zevki olmuyordu. Ancak biraz daha hijyen kurallarına uysak daha iyi olurdu. Bundan sonraki maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu şartları açıkladı. Bu yüzden ben bütün taraftarlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor - Petrocub maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Demir Grup Sivasspor - Petrocub maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Demir Grup Sivasspor - Petrocub maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Demir Grup Sivasspor - Petrocub maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Demir Grup Sivasspor - Petrocub maçının ardından - Mecnun Otyakmaz - Haberler
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