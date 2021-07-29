Demir Grup Sivasspor-Petrocub

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Moldova temsilcisi Petrocub arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)Demir Grup Sivasspor:...