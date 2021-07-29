Demir Grup Sivasspor-Petrocub
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Demir Grup Sivasspor-Petrocub

Demir Grup Sivasspor-Petrocub
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Moldova temsilcisi Petrocub arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)Demir Grup Sivasspor:...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Demir Grup Sivasspor ile Moldova temsilcisi Petrocub arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Hakan Arslan, Fajr, Henrique, Felix, Sefa Yılmaz, Kayode

Petrocub: Meira, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Revenco, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi, Mihail Platica, Sergiu Platica, Ambros???????.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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