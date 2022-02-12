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SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazırSİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci hafta maçında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla...

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SİVAS (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci hafta maçında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Takım idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

SPOR Demir Grup Sivasspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Haberler

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