Demir grup sivasspor - mke ankaragücü maçının ardından

06.10.2019 19:08

Süper Lig'in 7'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, oynadıkları son 4 maçın önemini bilerek hazırlandıklarını belirterek, "Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor ve bu maç. Ondan sonra da milli maç arası vardı. Buradan çok iyi şekilde çıkmamız gerekiyordu. Gayet işi şekilde çıktık. Alanya maçı da bence çok çok iyi oynadığımız, kazanabileceğimiz maçtı. Ama orada da şanssızlıklar yaşadık. Ama bugün kolay gibi gözüküyor belki dışarıdan herkese ama Ankaragücü maçının çok zor olacağını biliyorduk. Maçın başında da çok şanssız bir gol yedik. Futbolun içinde maalesef oluyor. Geçen hafta biz Alanya'ya attık hemen maçın başında, burada da biz yedik. Ama önemli olan süre çok olduğu için onu telafi etme şansımız vardı. İyi bir galibiyet aldık, iyi mücadele ettik. Zaman zaman çok iyi oynadık, iyi pozisyonlar bulduk. Biz yeni bir takımız, hazır olmayan arkadaşlarımız var, sakatlarımız var ama buna rağmen gerçekten çok iyi takımımız, iyi bir arkadaşlığımız var. Bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün de iyi bir galibiyet aldık. Konum olarak çok iyiyiz. Önemli olan tabi ki şu andaki konum değil, ligin sonundaki konum ve iyi bir istikrar yakalamamız gerekiyor ligin bitişine kadar. Tabi ki eksiklerimiz de var. Onları hem çalışarak hem de devre arası belki 1-2 transfer yaparak onları da tamamlayabilirsek, ligi de çok iyi bir yerde bitirmek için gayret edeceğiz" dedi.

AKSOY: İYİ MÜCADELE ETTİK

MKE Ankaragücü Antrenörü Hayrettin Aksoy ise son bölümde iyi oynadıklarını ama başarılı olamadıklarını belirterek, "Oyuna iyi başladığımız söyleyemeyiz. Adapte olmakta zorlandık. Belki iklim, belki deplasman psikolojisi. İlk yarı zorlanırken gol bulmamız bizim için önemliydi. 1-0 öne geçtik. Öne geçince koruma içgüdüsü ile geri çekilip hatalar yaptık. 1-1 devreye girdikten sonra ikinci yarı başında yediğimiz gol bizi demoralize etti. Risk aldıktan sonra, 65'ten sonra son 5 dakikaya kadar Sivasspor'u kendi alanlarına kapattık diyebiliriz. O ara golleri yapabilseydik, galip gelebilirdik. Normal olarak risk alınca 3'üncü gol belki daha fazla olabilirdi. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyoruz. Önümüzdeki Beşiktaş maçına daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA