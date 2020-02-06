06.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:37

Zirve mücadelesinin giderek kızıştığı Süper Lig, heyecan dolu bir müsabakaya sahne olacak. Ligin 1.'sinin ve 2.'sinin karşı karşıya geleceği müsabakada Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir FK'yı ağırlayacak. Merakla beklenene maç öncesi Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim? sorularının yanıtları arandı.

DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DG Sivasspor M. Başakşehir maçı 9 Şubat Pazar (9.02.2020) saat 16.00'da oynanacak.

DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

DG Sivasspor M. Başakşehir maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

DG Sivasspor M. Başakşehir maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'ta olacak

DG SİVASSPOR M BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

HALİS ÖZKAHYA(Hakem)

BAHTİYAR BİRİNCİ (1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN (2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA İLKER COŞKUN (Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN (VAR)

KUTLUHAN BİLGİÇ (AVAR)

Haber Videosu