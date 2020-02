Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: 1-1

09.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:09

STAT: 4 Eylül

Kaynak: DHA

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Kamil Çetin (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR : Samassa (xx)- Barış (x)(Dk.10 Claudemir xx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Uğur (xx), Fernando (xx) (Dk.70 Yasin xx), Fatih (xx), Hakan (xxx), Ziya (xx) (Dk.79 Papp xx), Mert Hakan (xx), Yatabare (xxx)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : Mert (xx) - Caiçara (xx), Ponck (xxx), Epureanu (xxx), Clichy (xx), Visca (xx), Mahmut (xx) (Dk.87 Aleksic), İrfan Can (xx), Elia (xx) (Dk.70 Guldbransen x), Demba Ba (xxx) (Dk.79 Skrtel x), Crivelli (xx)GOLLER: Dk.80 Yatabare (Demir Grup Sivaspor) - Dk.66 Demba Ba (Medipol Başakşehir )SARI KARTLAR: Clichy, Visca, İrfan Can (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor , sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar bu sonuçla 42 puanla liderliğini sürdürürken, Medipol Başakşehir ise 40 puana yükseldi.18'inci dakikada sağdan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Caner'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.24'üncü dakikada sol kanattan Uğur ceza alanına gönderdi, uygun durumda Yatabare yakın mesafeden kafa vuruşunu yapamayınca top auta çıktı. 30'uncu dakikada sağdan topla hareketlenen Caiçara ceza alanına yaklaşıp sağ çaprazdan yerden vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.52'nci dakikada soldan topla hareketlenen Demba Ba ceza alanına girdikten sonra sol ayağı ile vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.61'inci dakikada sağdan Fatih'in pasında topla buluşan Mert Hakan kaleyi karşısına alıp yerden vuruşunu yaptı, top direkten oyun alanına döndü.66'ncı dakikada soldan Clichy'in çevirdiği topla ceza alanında buluşan İrfan Can, pasını boş durumdaki Visca'ya bıraktı. Onun vuruşunda savunmadan seken top yakın mesafeden Demba Ba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.80'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Papp'ın ceza alanına ortaladığı topa Yatabare çok iyi bir kafa vuruşu çıkardı ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1.82'nci dakikada Yatabare soldan içeri çevirdi, Hakan'ın geriye bıraktığı topa Uğur sol ayağı ile vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.90'ıncı dakikada sağ çaprazdan Mert Hakan, serbest vuruşta meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Mert topu kornere çeldi.90+3'üncü dakikada Mert Hakan bu kez sol çaprazdan kaleye şut çıkardı, kaleci Mert bir kez daha topu kornere çeldi.Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.