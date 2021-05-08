Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: 0-0
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Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Erdinç Sezertam (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx), Ahmet (xx), Robin Yalçın (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Erdoğan (xx) (Dk.76 Kone x), Hakan (xx), Claudemir (xx) (Dk.67 Felix xx), Gradel (xx), Fayçal (xx), Kayode (xx) (Dk.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Erdinç Sezertam (xx)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx), Ahmet (xx), Robin Yalçın (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Erdoğan (xx) (Dk.76 Kone x), Hakan (xx), Claudemir (xx) (Dk.67 Felix xx), Gradel (xx), Fayçal (xx), Kayode (xx) (Dk.85 Ninga)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx), Rafael (xx) (Dk.80 Çaiçara(, Ndayishmiye (xx), Tagir (xx), Mbombo (xx) (Dk.80 Chadli), Visca (xx), Berkay (xx), Tolga (xx), Deniz (xx) (Dk.87 Duarte), Aleksic (xx) (Dk.69 Mahmut x), Crivelli (xx) (Dk.69 Fernandes x)SARI KARTLAR: Aleksic, Tolga (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar puanını 59'a, yenilmezlik serisini ise 17 maça çıkardı. Medipol Başakşehir ise bu sonuçla puanını 44 yaptı.1'inci dakikada rakipten kaptığı topla hareketlenen Crivelli sol kanatan ceza alanına giren Aleksic'e aktardı. Onun çaprazdan vuruşunu kaleci Ali iki hamlede kontrol etti.5'inci dakikada sağdan Fayçal'ın ortasında Claudemir'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 10'uncu dakikada bu kez Gradel sol kanattan ceza alanına ortaladı, Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.33'üncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Visca'nın pasında Aleksic'in şutunda top üstten auta gitti.51'inci dakikada soldan Aleksic'in pasında ceza alanına giren Visca'nın sol ayağı ile yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.59'inci dakikada sağdan Aleksic'in ortasında Tolga'nın vuruşu ağlarla buluştu ancak pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.70'inci dakikada sağdan Erdoğan'ın pasında Kayode ceza alanını girdi, yerden vuruşunda savunmada Ndayismiye yatarak topu kornere çeldi.Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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