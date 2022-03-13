SPOR Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Adana Demirspor, evinde Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella yaptığı açıklamada, takımını tebrik ettiğini belirterek, "Oyuncularım her şeyi yaptı. Genelde hakemin yapacağı hataları kabul eden biriyim. Onlar da hata yapabilir, kabul ediyorum. Ama yönetiminde devamlılık getiremiyorsa, olmaz. İkinci yarı hiçbir şekilde oynanmadı ve hakem de buna müdahale etmedi. Maçı orta hakemler değil, VAR hakemleri yönetmeye başladı. Bjarnason'un pozisyonunda müdahale etmedi. Son dakikada yapılan bir ayak müdahalesine de karışmadı. Balotelli'nin attığı golden 45 saniye önce yapılan bir müdahale nedeniyle gol iptal oldu. Gerçekten anlayamıyorum. Başkanımızın yaptığı açıklamalardan sonra bize yapılanları bir ceza olarak görüyorum. Hiçbir zaman hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmedim ancak aklımda bir soru işareti oluştu" diye konuştu.

ÇALIMBAY: DEPLASMANDA ZORU BAŞARDIK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Maçın zor olacağını biliyorduk. Adana Demirspor'un müthiş bir taraftarı var. Kaliteli takım ama taraftarın attığı su şişeleri olmasaydı, daha iyi olurdu. Kaliteli oyuncuları var. Oyuncularıma baskılı bir maç olacağını söyledim. Nitekim maçın başında da baskıyı hissettik. Önceki haftalarda iyi oynayıp, kazanamadığımız maçlar oluyordu. Bu deplasmanda da kazanmak zordu ancak zoru başardık. Skorda 2-0'ı bulduktan sonra baskı altına girdik. Bu baskıyı zor atlattık ve 2 tane de gol yedik. Oyunu çirkinleştirmedik ve maçı kazandık" ifadelerini kullandı.