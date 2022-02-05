Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erol Bulut, çok iyi oynayarak haklı bir 3 puan aldıklarını söyledi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise oyuncularının sahada istenilenleri yapamadıkları için haklı olarak mağlup olduklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas maçının zor geçeceğini bildiklerini ve mücadeleye iyi hazırlandıklarını söyledi. Rakiplerinin kanatları iyi kullanarak hücuma hızlı çıktığını anlatan Erol Bulut, "Antalya'da rakibimizi iyi analiz ederek hazırlandık. Bugün maça da çok iyi başladık ve 90 dakika boyunca çok iyi konsantre olduk. Antrenmanlarımızda çalıştıklarımızı sahaya yansıtarak hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.