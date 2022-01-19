Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının arından değerlendirmelerde bulundu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının arından değerlendirmelerde bulundu. Kötü goller yediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Değişik bir maç oldu çok. Çalıştığımız yerden gol yedik. Kornerden yediğimiz gole üzüldük çünkü o pozisyonları çalıştık. İkinci yarıya baskılı başladık, golü bulduk. Beklemediğimiz anda gol yedik. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Eksik oynadık ama iyi oynadık. Göztepe'nin şiddetle puana ihtiyacı vardı. Her şeyi yaptık olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi

Göztepe'nin çalıştırıcısı Nestor El Maestro ise büyük bir mücadele verdiklerini dile getirdi. Sırp teknik adam "Zor bir maç oldu. Çok büyük bir mücadeledeydi. Taraftarımız bize çok büyük bir güç verdi. Zorlu sürecimiz var. Zor zamanlar geçirdik. Ancak başarılı olacağız" dedi. Transferlerle ilgili de konuşan Maestro "Şu an için yeni bir transfer beklemiyorum. Biz zaten iyi bir takımız bence bizim kulübümüz iyi işler yaptı. Elimizde iyi oyuncularımız var, bize maç kazandıracak oyuncularımız var, iyi seçeneklerimiz var. Bu iyi takımla kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Göztepe, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title