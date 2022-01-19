Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının arından değerlendirmelerde bulundu. Kötü goller yediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Değişik bir maç oldu çok. Çalıştığımız yerden gol yedik. Kornerden yediğimiz gole üzüldük çünkü o pozisyonları çalıştık. İkinci yarıya baskılı başladık, golü bulduk. Beklemediğimiz anda gol yedik. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Eksik oynadık ama iyi oynadık. Göztepe'nin şiddetle puana ihtiyacı vardı. Her şeyi yaptık olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi

Göztepe'nin çalıştırıcısı Nestor El Maestro ise büyük bir mücadele verdiklerini dile getirdi. Sırp teknik adam "Zor bir maç oldu. Çok büyük bir mücadeledeydi. Taraftarımız bize çok büyük bir güç verdi. Zorlu sürecimiz var. Zor zamanlar geçirdik. Ancak başarılı olacağız" dedi. Transferlerle ilgili de konuşan Maestro "Şu an için yeni bir transfer beklemiyorum. Biz zaten iyi bir takımız bence bizim kulübümüz iyi işler yaptı. Elimizde iyi oyuncularımız var, bize maç kazandıracak oyuncularımız var, iyi seçeneklerimiz var. Bu iyi takımla kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

- İzmir