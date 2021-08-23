Trabzonspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
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Trabzonspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması TRABZON - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay güzel bir mücadelenin olduğunu belirterek, "İki takımda kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptı.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması TRABZON - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay güzel bir mücadelenin olduğunu belirterek, "İki takımda kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptı. Mağlup olduk, üzgünüz. Puan ve puanlar için geldik. Öyle de oyun oynadık. Oyunu çirkinleştirecek işlerle uğraşmadık." dedi.

TRABZON - Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Medical Park Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma sonrası Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Trabzonspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Trabzonspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
Trabzonspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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Trabzonspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Haberler Spor
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