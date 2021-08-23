Trabzonspor- Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması TRABZON - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay güzel bir mücadelenin olduğunu belirterek, "İki takımda kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptı.