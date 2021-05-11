Demir Grup Sivasspor maçının ardından
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Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor

Emre Belözoğlu: Kazanmış olsaydık şampiyon bizdik"Şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak geride kalması hepimizin sorgulaması gereken durum" Rıza Çalımbay: Takımımla gurur duyuyorum"Çok büyük özveride bulundular" Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe,...

Emre Belözoğlu: Kazanmış olsaydık şampiyon bizdik

"Şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak geride kalması hepimizin sorgulaması gereken durum" 

Rıza Çalımbay: Takımımla gurur duyuyorum

"Çok büyük özveride bulundular" 

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, üzgün olduklarını dile getirerek, "Bizim adımıza şampiyonluk maçı olduğunu arkadaşlarla paylaşmıştık. Net bir şekilde inandığımızda son maça taşıdığımızda olacaktı. Son maça taşıyamadık. Matematiksel olarak devam etse de bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Böylesine önemli bir şampiyonluk maçında da takımın motivasyon olarak geride kalması hepimizin sorgulaması gereken durum. Üzgünüm. 8 haftadır oynanan cesaretli, en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını bende beklemiyordum. Bize yakışmadı. Oyuna zaten hiç girmeyeceğim. Neye çalıştıysak karşımıza o çıktı. Net oyun planları belli olan takım Sivasspor. Yıllardır aynı oyunu oynatan hocaları var. Sonuç itibarıyla bize yakışmadı" dedi. RIZA ÇALIMBAY: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUMDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Fenerbahçe maçından önce bir çok konuşmanın olduğunu ifade ederek, "Herkes kendine göre bir şeyler söyledi. Bizim söylediğimiz şey Fenerbahçe'nin tabii ki şampiyonluk hedefi var bizimde 5'incilik hedefimiz var. Buraya puan ve puanlar için geldik. Hedefimiz galibiyetti. Bir deplasman takımı Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynarsa aynı şekilde oynadık. Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu biliyorduk ve tedbirleri aldık. Oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadık. Galibiyeti düşünecek şekilde oynadık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe de güzel pozisyonlar yakaladı, ikinci yarı riski göze aldılar. Güzel bir lig maçı oldu. Bizim için çok önemliydi. Hatayspor bizden öndeydi onları yakaladık kalan tek şeyimiz son maçı kazanıp ligi 5'inci bitirmek istiyoruz. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu."ÇOK BÜYÜK ÖZVERİDE BULUNDULAR"

Sivasspor'un Türkiye'de çoğu takımın yapamadığı şeyi yaptığının altını çizen Rıza Çalımbay, "18 maçtır yenilmiyorlar. Hepsinde yorgunluk üst düzeyde. En çok maç onayan takımlardan bir tanesiyiz. Gerçekten çok büyük özveride bulundular. Herkes kapasitenin üstüne çıktı. Zor durumlarla buralara geldik. Mutluyuz. Önemli olan son maçı kazanıp sonra yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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