Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Rıza Çalımbay: Takımımdan gerçekten çok memnunum

Ünal Karaman: Çok üzüldüğüm bir müsabaka oldu

Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Göztepe, evinde Demir Grup Sivasspor'a 5-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Deplasmanda 5 gol atmanın kolay olmadığını söyleyerek takımından memnuniyetini dile getiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Göztepe, Ankaragücü maçı hariç özellikle Ünal hoca geldikten sonra güzel bir grafik çizdi. Kendi sahasında iyi bir takım. Maça çok iyi başladık. İyi bir skor yakaladık. Sonra Göztepe her türlü riski göze aldı. Herkes hücum oynar pozisyona geldi. Bizim orada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Onları da iyi şekilde değerlendirebilseydik gol yemeden buradan gidebilirdik. Ben takımımdan gerçekten çok memnunum. Çok iyi mücadele ettik. Aldığımız galibiyet çok iyi bir galibiyet. Deplasmanda 5 gol atmak kolay değil. Takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNAL KARAMAN: ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM BİR MÜSABAKA OLDU

İlk yarıdaki oyunlarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Galibiyetler yaşıyorsak mağlubiyetler de yaşayacağız. Şartlar ne olursa olsun saha içerisinde mücadele eden bir takım olmak durumundayız. Bu konu üzerinde çalışmaya gayret etmeliyiz. Kalemizde gördüğümüz 5 şut var ve 5 tane yediğimiz gol var. Bu asla kabul edilecek bir durum değil. Biz kendi iç hesaplaşmamızda çok farklı şeyleri çok farklı şekilde konuşacağız. Bu benim kabul edebileceğim bir oyun tarzı değil. Biz bazı şeyleri kabul ediyorsak oyuncularımız da bazı şeyleri kabul etmeli. Eğer arkamızda hoş anılarla camiadan ayrılan oyuncular olmak istiyorsak kendimizi ona göre geliştirmeliyiz. İlk yarıyı kabul etmek söz konusu değil ancak ikinci yarı maçı oynayan bir takım vardı. Şartlar ne olursa olsun özellikle futbola saygı konusunda çok üzüldüğüm bir müsabaka oldu. Benim oyuncum kendiyle yarışabilmeli. Kendisine yakışan karakter içerisinde olmalı. Özellikle ilk yarıda bu konuda çok üzüldüm. Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz. Daha iyi olmaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı