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Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Kötü gidişatı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

26.07.2020 02:14 | Son Güncelleme: 26.07.2020 02:19

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Kötü gidişatı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, lige verilen aradan sonra galip geldikleri için çok sevinçli olduklarını söyledi. Ligde 7 maçtır galip gelemediklerini hatırlatan Parlatan, "Kötü bir dönem geçirdik. Bugün sona erdi. Bunu bugün telafi ettiğimiz için en sonunda maç kazandığımız için mutluyuz, bize yakışan bu." dedi.

Haklı bir galibiyet aldıklarını aktaran Parlatan, "Kötü gidişatı galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Rıza Çalımbay: "Ligi daha iyi bir yerde de bitirebilirdik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçı fazla konuşmak istemediğini, müsabakanın beklemediği şekilde gergin geçtiğini söyledi.

Bunda verilen hakem kararların etkili olduğunu savunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Anında müdahalelerin olmaması maçı gerdi. Hakan Arslan'ın sakatlanması dengemizi bozdu. Hakan'a dirseğin gelmesi, yarık var yüzünde ve hakem arkadaşımızın bunu görmemesi ve VAR'a gitmemesi, bir sürü şey var. Başarılı hakemlerinden bir tanesi ama kötü bir maç oldu yönetim açısından."

Çalımbay, ilk yarıda yedikleri golün ardından her türlü riske girdiklerini, golü de bulmalarına rağmen beklenmedik bir hatadan gol yediklerini belirterek, "Göztepe daha istekli ve arzuluydu. Biz de çok istedik ama gelen pozisyonları değerlendiremedik. İstediğimiz olmadı. Sivasspor olarak iyi bir sezon geçirdik. Ligi daha iyi bir yerde de bitirebilirdik. Sakatlıklar, aksilikler oldu." ifadelerini kullandı.

Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın diğer takımlarda başarılı olacağını kaydeden Çalımbay, "Sivasspor'la bir yola girdik, yarı yolda bırakmak olmaz. İnşallah Avrupa'da başarılı oluruz, Fazla transfer yapmayacağız 5-6 oyuncu alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Kaynak: AA

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