Demir Grup Sivasspor maçının ardından
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Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor maçının ardındanRıza Çalımbay Sivasspor'la bir sorunum yok. Yolumuza devam edeceğizOnur ATIŞ İZMİR, (DHA)SÜPER Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 yenilerek 4'üncü olup UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay...

26.07.2020 00:48 | Son Güncelleme: 26.07.2020 01:28

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Rıza Çalımbay Sivasspor'la bir sorunum yok. Yolumuza devam edeceğiz

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 yenilerek 4'üncü olup UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, Maçı konuşmak istemiyorum. Beklemediğim gerginlikte maç oldu. Hakemlerin yaptığı hatalar, müdahalelerin yapılmaması maçı gerdi. Hakan Arslan'ın sakatlanması, hakemin bunu görmemesi ve VAR'a dahi gitmemesi kötü yönetimin örneğiydi. Golü yedikten sonra riske girdik. İkinci yarıda golü attık. Ancak beklemediğimiz anda golü yedik. Ligin sonunda maç oynamak benim korktuğum bir durumdu. Göztepe daha istekliydi. Biz de çok istedik ama pozisyonları değerlendiremedik. Sivasspor olarak iyi bir sezon geçirdik. Biz bütçemize uygun transferler yaptık ve Avrupa'ya giden takım olduk. Avrupa'da da başarılı olacağız. Kendi takımımı tebrik ediyorum. Bizim adımıza güzel bir sezon geçti diye konuştu.

Çalımbay, Sivasspor'u yarı yolda bırakmayacağını da belirterek, Önümüzdeki haftalarda transfere başlayacağız. Sivasspor'la bir sorunum yok. Yolumuza devam edeceğiz dedi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise, Sivasspor galibiyetiyle sezonu mutlu bitirdiklerini dile getirdi. Parlatan, Çok sevinçliyiz. 7 maçtır galip gelemiyorduk. Kötü bir dönem geçirdik. Zaman zaman iyi maçlar oynadık ama neticede 7 maçlık bir süreç sona erdi. Bu şekilde bitirmek istemediğimizi söyledik. Bize yakışmıyordu, bu akşam telafi ettik. Mutluyuz ve gururluyuz. Bize yakışan skor suydu. Oyuncularımız iyi mücadele edip haklı bir galibiyet aldık. İyi defans yapıp, geçiş oyununu iyi oynadık. Farklı galibiyet de olabilirdi. Maçın sonuna doğru sıkıntılar yaşadık. Haftalardır yanımızda olmayan şans da yanımızdaydı yorumunu yaptı.

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Kaynak: DHA

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